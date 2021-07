Nytt tilfelle av smitte i Molde

Nyheter

Den smittede er ikke hjemmehørende i Molde, men oppholder seg her. Smittekilden er kjent, og knyttes til et besøk fra en annen del av landet. Det opplyser Molde kommune i en oppdatering onsdag ettermiddag.

Smittesporing pågår fortsatt

– Den smittede var på Brygga i Molde mellom klokka 23 og 01 torsdag 8. juli. De som har vært på utestedet på samme tidspunkt, og som får symptomer, må gå umiddelbart i karantene og bestille time for koronatesting. For å være på den sikre siden, så gjelder dette også for de som er vaksinerte, heter det i oppdateringen fra kommunen.

– Dette viser at pandemien ikke er over i Molde, og vi kan ikke utelukke flere smittede i tilknytning til dette tilfellet. Derfor er det veldig viktig at alle som får symptomer tester seg så snart som mulig, sier fungerende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald.

Første tilfelle i juli

Kommunen er foreløpig ikke kjent med hvilken variant av koronaviruset personen er smittet av.

Dette er det første bekreftede tilfellet av covid-19-smitte i Molde i juli måned.

Kommunen har 81 registrerte tilfeller så langt i 2021.