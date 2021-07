En ansatt ved sjukehuset i Molde er smittet av korona

Nyheter

En ansatt ved sjukehuset i Molde har testet positivt for covid-19 onsdag. Det opplyser Helse Møre og Romsdal i en pressemelding onsdag kveld.

Seks andre ansatte skal i forbindelse med dette testes for koronasmittet torsdag.

– Vi er i gang med smittesporing, og vi har tatt kontakt med pasienter som den ansatte har vært i kontakt med for videre oppfølging, sier klinikksjef Georg Nikolai Johnsen ved Molde sjukehus.

Han forteller videre at alle smittevernrutiner ved sjukehuset har blitt fulgt, og at smittetilfellet ikke vil ha konsekvenser for drifta av sjukehuset.

– Vi mistenker ikke at den ansatte er smittet på sjukehuset, sier klinikksjefen.

Den ansatte som har testet positivt har allerede fått første dose med vaksine, opplyser helseforetaket. Det er foreløpig ikke kjent hvilken variant av koronaviruset personen er smittet av.