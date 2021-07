Nyheter

En ansatt i politiet ble anmeldt for bruk av unødvendig makt under anholdelse av en skoleelev ved en videregående skole i Romsdal. Den unge mannen anmeldte politibetjenten for å ha forsøkt å presse ham til å avgi urinprøve og for å ha brutt taushetsplikten ved at politibetjenten spurte om mannen hadde en bror, som underforstått var en kjenning av politiet.