Nå endrer de opplegget for koronavaksine i Hustadvika

Nyheter

Hustadvika kommune har frem til nå vaksinert sine innbyggere etter prioriteringsgruppene som FHI har anbefalt. Nå går de imidlertid bort fra å følge prioriteringsgruppene – og åpner for at alle som ikke har fått første dose med vaksine kan gå inn og bestille time for vaksinering selv. Dette kan skje fra og med fredag 16. juli.

Hustadvika kommune opplyser at dem dette gjelder vil få en sms om endringen. Først når du har fått en slik sms, vil det være mulig å legge inn bestilling.

Disse gjenstår i Hustadvika

Det er deler av gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år) og gruppe 11 (25-39 år) som fortsatt ikke har fått første vaksinedose i Hustadvika.

– Pedagogisk personale som jobber i skole og barnehage i Hustadvika, men som ikke er bosatt her, får også tilbud om vaksinering nå, slik at de de har fått første dose før nytt barnehageår og skolestart, opplyser kommunen i en oppdatering tirsdag ettermiddag.

Alle skal ha fått første dose innen midten av august

– Forespeilet prognose for antall vaksiner vi vil motta de neste ukene tilsier at vi får gitt alle våre innbyggere tilbud om 1. dose innen uke 33. Vi ønsker derfor å tilby større fleksibilitet nå i ferietiden for våre innbyggere som ikke er vaksinert. FHI har også oppfordret kommunene til å fravike prioriteringsgruppene for å sikre at alle doser blir satt så raskt som mulig, opplyser kommunen.

For kommende uke (uke 29), har Hustadvika blitt tildelt 834 vaksinedoser. Noen av disse vil settes som dose nummer to, men størsteparten går til de som er født mellom 1999 og 2002. Kommunen har fortsatt noen ledige timer kommende uke – disse vil bli tildelt etter førstemann til mølla-prinsippet fra fredag av.

I de tre påfølgende ukene forventer Hustadvika kommune å bli tildelt 960 doser i uka.

Vil sende ut sms

– Vi vil sende ut SMS hver fredag fremover til de som ikke er vaksinert, med mulighet for å bestille time på c19.no. Det er ikke mulig å bestille time før SMS er mottatt. Når du går inn og bestiller time vil du få time kommende uke dersom det er ledige timer, eller uken etter. Vi opplyser i SMS-en hvor mange ledige timer vi har de to kommende ukene, heter det fra Hustadvika kommune.

Dersom du fortsatt ikke har fått første vaksinedose – og du ikke får en sms fra kommunen – kan dette skyldes at kommunen ikke har korrekt mobilnummer. Personer som eventuelt opplever dette, må ta kontakt med Servicetorget i kommunen på hverdager mellom 09.00 og 15.00.