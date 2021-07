Nyheter

Rotevatn til Verdens Ende – Ingebrigtsen til Møre og Romsdal

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) besøker mandag Færder nasjonalpark i Vestfold og Telemark. Parken strekker seg fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør. Skjærgården utenfor Verdens ende er en del av nasjonalparken.

Samme dag starter fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) sin turne i Møre og Romsdal. Fram til 14. juli skal statsråden blant annet møte unge fiskere og båtbyggere i Kristiansund, Averøya, Molde, Ålesund, Giske og Herøy.

Eurosonens finansministre møtes

USAs finansminister Janet Yellen deltar på møtet med finansministrene i eurosonelandene. På møtet vil Yellen også møte den europeiske sentralbanksjefen Christine Lagarde.

Nytt rettsmøte for Zuma

En grunnlovsdomstol i Sør-Afrika skal behandle tidligere president Jacob Zumas anmodning om å slippe å sone dommen på 15 måneder fengsel. 79 år gamle Zuma ble nylig dømt for å ha vist forakt for retten etter at han gjentatte ganger nektet å møte for landets antikorrupsjonskommisjon.

Fotball: 1. divisjon menn

Søndag tjuvstartet serieleder HamKam og Åsane den 11.-runden av 1. divisjon i fotball for menn (1-2). Mandag spilles de siste sju kampene: Bryne – Sogndal, Grorud – Aalesund, Jerv – Ull/Kisa, Ranheim – Sandnes Ulf, Raufoss – Fredrikstad, Strømmen – Stjørdals-Blink, KFUM Oslo – Start.