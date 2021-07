Torgeir Dahl mener Midsund, Nesset og Molde i dag står sterkere enn da de var hver for seg

– Muskelen vår er sterkere

Halvannet år etter at tre kommuner ble til Molde kommune, mener ordfører Torgeir Dahl at sammenslåingen har gitt gevinst for alle tre parter. - Den totale muskelen vår har blitt sterkere, sier ordføreren.