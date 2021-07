Nyheter

– I fjor sommer fikk vi en del tilbakemeldinger på at det var vanskelig å finne riktig trappeoppgang. Mange tror også det er ei lang steintrapp, derfor er det viktig å få fram at det er et nettverk av trapper og mange turer, sier Hilde Bergebakken, markeds- og produktutvikler i Molde Næringsforum. Hun leder Masterplan Reiseliv 2030 for Molde, Midsund, Nesset og Aukra.