Ingen sommer uten Ona for Ona (7)

Vi sitter på Ona Havstuer og nyter ei fiskesuppe i verdensklasse. Det er fullt av folk her. Mange familier med små barn. Så hører vi et par foreldre rope etter «Ona!» Det er et forholdsvis sjeldent pikenavn. Her må det ligge noe mer bak. Og det gjør det. Ekstrem kjærlighet til Ona.