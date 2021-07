Nyheter

Statsministeren presenterer klimafond

Statsminister Erna Solberg (H) og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) presenterer et klimafond i Bergen. Begge statsrådene vil være tilgjengelige for pressen i etterkant. Presentasjonen av fondet finner sted på Bjerknessenteret klokken 13.30.

Omstridt LHBT+-lov trer i kraft i Ungarn

En ny lov som blant annet forbyr fremstilling av seksuelle minoriteter – inkludert homofile og transpersoner – i innhold rettet mot barn, trer i kraft i Ungarn.

Aung San Suu Kyi i retten

Nytt rettsmøte i saken mot Myanmars avsatte sivile leder Aung San Suu Kyi. 24. mai møtte hun i et fysisk rettsmøte for første gang siden kuppet 1. februar. Hun er anklaget for å ha oppildnet til oppvigleri, for brudd på loven om statshemmeligheter og for å ha brutt landets koronaregler.

Bødø/Glimt spiller mesterligakvalifisering

Regjerende seriemestre Bodø/Glimt møter polske Legia Warszawa den første kampen i den første kvalifiseringsrunden til mesterligaen i fotball. Kampen starter 18.00.

Semifinale i fotball-EM

I dag skal det avgjøres hvem som møter Italia til EM-finale i fotball. Danmark møter England til kamp om den siste finalebilletten. I går sikret Italia seg finaleplass etter 4-2-seier over Spania i en kamp som måtte avgjøres med straffesparkkonkurranse. Kampen, som spilles på Wembley stadion i London, starter klokken 21.