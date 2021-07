Kvinner må ha hjelp ned fra fjellet

Nyheter

Hovedredningssentralen før Sør-Norge meldte på Twitter klokka 19.23 at to kvinner må ha hjelp til å komme ned etter en fjelltur i Rauma. De to har meldt at de står skårfast, det vil si at de ikke kommer verken opp eller ned uten hjelp. Frivillige er sendt ut får å hjelpe kvinnene ned.

Det er dårlig sikt med tåke i området, melder HRS Sør-Norge.

De to er på fjellet Snortungen, som er 1198 meter høgt og ligger ovenfor Isfjorden sentrum.