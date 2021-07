Langt færre har søkt om sommarjobb på Glomstua i år – utvidar fristen

Nyheter

– Vi var overraska og bekymra da den ordinære søknadsfristen gikk ut. Det trengst ein god del folk for å få vaktlistene våre til å gå opp, og i år var behovet litt ekstra stort, vi hadde behov for om lag 80. Heldigvis ser det ut til å rette seg, men vi tek framleis gjerne imot fleire som er interesserte i sommarjobb. Det seier Marie Grannes, sjukepleiefagleg leiar og no i ferien fungerande leiar ved Glomstua omsorgssenter i Molde.