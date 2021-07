Nyheter

Politiet melder på twitter om hendelsen torsdag kveld.

I Sunndal kommune kjørte en person bil i Innerdalsvegen. Vegen går i landskapsvernområde opp til Innerdal turisthytte.

Politiet opplyser at en person er pågrepet og siktet for promillekjøring med bil og for å ha kjørt bil i landskapsvernområdet.