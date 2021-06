Nyheter

Det siste døgnet er det registrert 225 nye koronasmittede i Norge. Det er fire flere enn samme dag i forrige uke.

I alt har 131.037 personer testet positivt på koronatester her i landet siden februar i fjor.

18-årig råkjører stanset med spikermatte

En 18 år gammel mann er pågrepet etter at han råkjørte på E6 ved Fauske natt til onsdag. Politiet brukte spikermatte for å stanse kjøringen.

– Det var vitner som observerte bilen i høy fart ved 2-tiden og meldte fra om saken til politiet. Først kjørte han sørover på E6, deretter nordover, og da sto vi der, forteller operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt til NTB. Mannen er mistenkt for promillekjøring og hadde ikke førerkort.

Equinor vil samarbeide om hydrogen i USA

Equinor undertegnet tirsdag en intensjonsavtale med amerikanske U.S. Steel om å utforske mulighetene for hydrogen og karbonfangst i tre amerikanske stater.

U.S. Steel, som er blant verdens største stålprodusenter, har store industrianlegg i delstatene Ohio, West Virginia og Pennsylvania. Tirsdag inngikk selskapet en intensjonsavtale med Equinor hvor de sammen skal se på mulighetene hydrogen og karbonfangst, såkalt CCS, i de tre statene.'

Flere mener de er i dårligere form etter koronatiden

Dobbelt så mange sier de har fått dårligere fysisk form enn de som mener formen er blitt bedre under korona. I juni sier en av tre spurte, 32 prosent, at de har fått dårligere fysisk form etter korona. 16 prosent sier at de har fått bedre fysisk form, mens omtrent annenhver nordmann, 52 prosent, sier at formen er uendret. Opinion har spurt til sammen 55.000 nordmenn om hvordan deres fysiske form er blitt etter koronautbruddet.

Kina er erklært malariafritt etter 70 år

Verdens helseorganisasjon erklærte onsdag at Kina var fritt for malaria, etter at landet har ført en 70 år lang kamp for å utrydde sykdommen.

Nå er det gått fire år uten at et eneste tilfelle er blitt rapportert. Nå er landet blitt sertifisert malariafritt av WHO og er land nummer 40 på listen som har fått en slik status. På 1940-tallet hadde Kina årlig 30 millioner tilfeller av sykdommen som smitter via mygg.

Dyre satellitter for globalt internett

Tesla- og SpaceX-gründer Elon Musks prosjekt med å skaffe internett til de fjerneste strøk på kloden kan komme til koste opptil 30 milliarder dollar.

Musk kom med anslagene over prisen på Starlink-prosjektet han har satt i gang under Mobile World Congress i Barcelona tirsdag. Totalt har SpaceX søkt amerikanske telekommyndigheter om å sende opp 42.000 satellitter.

