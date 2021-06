Seilbåt tok inn vann i Moldefjorden

Nyheter

Klokka 10.18 tirsdag formiddag meldte Møre og Romsdal 110-sentralen om en seilbåt med problemer i Moldefjorden.

Seilbåten tok inn vann ved Seterøya, like ved Hjertøya.

Båten gikk for egen maskin, men brannvesenet er ute med brannbåten for å eskortere seilbåten inn til land.

– Seilbåten er nå på vei tilbake til land. Den går for egen maskin, men brannvesenet er ute for å eskortere, i tilfelle noe skulle gå galt. Vi forsto det slik at det ikke var mye vann båten tok inn. Situasjonen var ikke så dramatisk, sier fungerende vaktleder Rian Morrison ved 110-sentralen.

Han forteller at Hovedredningssentralen ble kontaktet først, og at brannvesenet fikk forespørsel om å bistå.