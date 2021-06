Går sammen om felles næringsstrategi

Nyheter

Det er Vestlandsrådet - et politisk samarbeid mellom de tre fylkene - som står bak strategien. Den er laget i tett samarbeid med aktører fra næringslivet, høgskoler og forskningsmiljø. Bakgrunnen for satsingen er rapporter som tyder på at Norge taper terreng på eksportmarkedet. Vestlandet, med mye olje- og offshore, er spesielt avhengig av eksport.