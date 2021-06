Nyheter

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 29. juni.

Minst tre sjøhus totalskadd i brann på Kvitsøy i Rogaland

Minst tre sjøhus og naust brant ned på Kvitsøy i Rogaland natt til tirsdag, men ingen skal være savnet eller kommet til skade i brannen.

Meldingen om brannen kom inn til nødetatene klokken 2.35. Brannvesenet fra fastlandet var på plass rundt klokken 3.30 og startet slokkearbeidet fra brannbåten. Da var allerede det lokale brannvesenet i gang med slokking og varsling. Like før klokken 5 opplyser politiet at brannen har avtatt kraftig. Flere båter gikk også tapt i brannen.

193 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 193 nye koronasmittede personer i Norge. Det er 19 færre enn samme dag i forrige uke. I Oslo har 23 personer fått påvist koronasmitte det siste døgnet, det er 28 færre enn sist mandag.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 181 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå også på 181. Mandag var 25 koronapasienter innlagt på sykehus. Det er to færre enn fredag.

Vaksineforsker: – Altfor mange tar Janssen-vaksinen

Over 1.600 nordmenn har fått Janssens koronavaksine, ifølge Folkehelseinstituttets vaksinasjonsregister. Rundt 700 doser er satt i Norge.

– Det er altfor mange. Jeg har ingen tro på at så mange har grunner som rettferdiggjør den risikoen de nå tar, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland til Aftenposten.

Grødeland satt i det regjeringsoppnevnte utvalget som vurderte Janssen- og AstraZeneca-vaksinene og har advart mot frivillig bruk av vaksinen.

Brasils president anmeldt i mulig korrupsjonsskandale

Tre senatorer i Brasil har anmeldt president Jair Bolsonaro til høyesterett for embetsmisbruk da han ikke tok et varsel om mulig korrupsjon videre.

Det var i forbindelse med innkjøp av Covaxin-vaksinen det ble slått alarm da det kom en regning fra et ukjent stråselskap for vaksinedoser som ikke var levert eller godkjent.

Lederen for legemiddelimport i helsedepartementet vitnet forrige uke om at han ble utsatt for press om å godta betalingen, og at han varslet presidenten om mulig korrupsjon, uten at noe ble gjort.

Mexico avkriminaliserer marihuana

Høyesterett i Mexico har vedtatt at marihuana skal avkriminaliseres, og at det skal åpnes for at folk kan dyrke planter til eget bruk.

Høyesterett tok avgjørelsen ettersom et lovforslag om avkriminalisering ikke ble vedtatt innen fristen retten hadde satt 30. april.

USA vil ha møte om Tigray i sikkerhetsrådet

USA, Irland og Storbritannia ba i natt om et møte i FNs sikkerhetsråd, der også Norge sitter, om situasjonen i Tigray i Etiopia.

Det skjer etter at etiopiske myndigheter varslet at det innføres en våpenhvile med umiddelbar virkning. Det brøt ut borgerkrig i regionen i november, og begge parter er blitt beskyldt for krigsforbrytelser, noe de selv avviser.

