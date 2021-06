Rolig natt for politiet

Nyheter

Klokken 04.42 rykket en patrulje ut til 7-11 på Reknes etter melding om at to menn i 20-årene slåss. Da politiet kom var en av slåsserne gått fra stedet. Politiet fikk tak i begge de involverte, ingen ble skadet og ingen av de to ønsker å anmelde. Politiet oppretter ikke sak.