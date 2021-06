Nyheter

Nytt bekreftet dødsfall etter kollapsen i Miami

En femte person er bekreftet omkommet etter at en boligblokk raste sammen i Surfside utenfor Miami Beach torsdag.

– I dag har søk- og redningsmannskapene funnet en død person i ruinene, og i tillegg har de funnet noen levninger, sa ordfører Daniella Levine Cava i Miami-Dade fylke lørdag. Dermed har antallet som ikke er gjort rede for, gått ned til 156, samtidig som antallet bekreftede dødsfall er fem, la hun til. Pårørende fra hele USA har reist for å følge leteaksjonen, som nå er inne i sitt tredje døgn, på kloss hold.

Bil havnet i sjøen i Balsfjord – fører til sykehus

Rett etter klokka tre natt til søndag fikk politiet meldingen om en bil som lå i sjøen i Malangen i Balsfjord i Troms. Sjåføren er berget ut av bilen.

Troms politidistrikt opplyser på Twitter klokken 4.21 at flere ressurser søker i området der kjøretøyet kjørte ut, da det ikke er sikker informasjon om at sjåføren var alene i bilen.

Politiet fikk først beskjed om ulykken klokken 3.03.

Universitetssykehuset Nord-Norge opplyser at føreren – en ung mann – behandles ved sykehuset, men at status foreløpig er uavklart.

Mann truet med kniv i Oslo

En mann ble natt til søndag truet med kniv på Schous plass i Oslo. Gjerningspersonen kom også med nedsettende bemerkninger om fornærmedes seksuelle legning.

– Han ble ikke fysisk skadd, men er selvsagt preget av hendelsen, sier operasjonsleder Magne Olsvoll i Oslo politidistrikt til NTB.

Det er så langt ikke pågrepet noen, men det blir opprettet sak på trusler og hatkriminalitet. Politiet har også avhørt vitner til hendelsen.

Lørdag gikk den årlige Pride-paraden av stabelen i Oslo, som en del av festivalen Oslo Pride.

Trump talte under folkemøte

USAs tidligere president Donald Trump gikk til angrep på president Joe Biden og lovte å ta tilbake kontrollen over Kongressen da han talte lørdag under et folkemøte i Wellington i Ohio, det første av typen siden han gikk av som president i januar.

Trump lovte de frammøte at republikanerne skal gjenvinne kontrollen over Kongressen og presidentskapet, og fremmet nok en gang feilaktige påstander om valgfusk. I tillegg hamret han løs på Biden, som ifølge ham «ødelegger nasjonen rett foran øynene våre».

132 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 132 koronasmittede i Norge. Det er to flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 188 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 177, så trenden er stigende.

I Oslo er det registrert 15 nye koronasmittede siste døgn. Det er 18 under snittet de sju foregående dagene.