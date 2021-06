Slik når UP ut til unge trafikanter: – Vi ser effekten av det

Nyheter

UP ser viktigheten av å komme i kontakt med den yngre målgruppen. Derfor opprettet de en konto på appen Snapchat i fjor. Der publiserer de resultater etter trafikkontroller, fredagshilsen fra UP og informasjon om ulike trafikkregler hver søndag. Anders Sjøtrø, distriktsleder for UP i Møre og Romsdal og Trøndelag sier de ser effekten av å nå ut til målgruppen 18-25 år.