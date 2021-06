Nyheter

Kurset «Svøm i Molde» er noe av det som tilbys årets sommerskole, som er et nytt gratistilbud for ungdomsskoleelever. Her blir man lovet å få muligheten til å bli en bedre svømmer, stuper, hopper eller «dødser» i tillegg til å få lære om livredning. Aktivitetene foregår både ute langs vannkanten eller på sjøen, og inne på Moldebadet. Uke 25 har vært første uka med sommerskole, og første gruppa med påmeldte elever har fått kjenne på vannet.