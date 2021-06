Nyheter

Politiet melder på Twitter at et vogntog har kjørt av vegen og veltet på E136 i Innfjorden. Trafikkuhellet skal ha skjedd like ved gravstedet i området. Ifølge opplysningene fra politiet skal det ha vært en person i vogntoget. Det meldes videre at personen ikke skal ha fått skader i forbindelse med uhellet.