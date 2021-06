Vil ha fair play i politikken

Nyheter

– Vi ser at ordskiftet hardner til, ikke minst i kommentarfelt i nettaviser og i sosiale medier. I samfunnsdebatten skal det sjølsagt være takhøyde for uenighet. Vi skal debattere og argumentere, men kan ikke akseptere at folkevalgte, ungdomspolitikere, samfunnsdebattanter eller andre utsettes for trusler, hets og sjikane, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap).