Nyheter

Statsministerens halvårige pressekonferanse

Fredag formiddag klokka 11 holder statsminister Erna Solberg (H) sin halvårige pressekonferanse. Vanligvis skjer den i regjeringens representasjonsbolig, men arrangementet er denne gangen flyttet til takterrassen på det nye Nasjonalmuseet ved Rådhusplassen.

Straffedom i George Floyd-saken

Fredag er det klart for straffeutmålingen mot den tidligere politimannen Derek Chauvin, som i april ble kjent skyldig for forsettlig drap på George Floyd i Minneapolis i USA. Det er ventet at Chauvin vil få over 20 års fengsel for drapet.

WHO orienterer om pandemien

Verdens helseorganisasjon (WHO) holder fredag ettermiddag klokka 15 en pressebrifing om status i koronapandemien. Antallet registrerte koronarelaterte dødsfall verden over nærmer seg nå 4 millioner globalt, mens det er registrert over 180 millioner smittede.

Lillestrøm-Rosenborg i Eliteserien

I Eliteseriens niende runde tar Lillestrøm imot Rosenborg fredag kveld. Åge Hareides menn ligger for øyeblikket på femte plass, ni poeng bak serieleder Molde, mens Lillestrøm ligger på ellevte plass, fem poeng bak Rosenborg.