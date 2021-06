Nyheter

Letearbeidet fortsetter i Miami

Letearbeidet fortsetter med full kraft i ruinene i Surfside i Miami. Nesten et døgn etter bygningskollapsen er 102 personer gjort rede for. Minst elleve av disse er skadd etter at det tolv etasjer høye bygget kollapset halv to lokal tid torsdag morgen.

Fortsatt er 99 ikke gjort rede for, og minst ett dødsfall er registrert. Mange venter engstelig på nytt om sine nærmeste. Redningsmannskapene har jobbet uten opphold siden kollapsen, og fredag kommer det avlastning fra resten av Florida. I tillegg er det forespurt føderal hjelp, noe president Joe Biden har lovet.

Enighet i sykehusoppgjøret

Rett etter midnatt ble det enighet i sykehusforhandlingene mellom LO og Spekter. Dermed unngikk man streik, slik som det endte med i forhandlingene med Unio.

Oppgjøret har en ramme på 2,82 prosent. Det skal nå gjennomføres lokale forhandlinger i det enkelte helseforetak/sykehus.

Enigheten omfatter helseforetakene med sykehusdrift, samt Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Ingen EU-enighet om toppmøte med Putin

EU-landenes ledere avviste et tysk-fransk forslag om direkte kontakt med Russlands president. Dermed ble det ikke noe punkt i slutterklæringen om å gjenoppta toppmøtene med Vladimir Putin. Sist gang et slikt møte ble holdt var i 2014, kort tid før Russland annekterte Krim-halvøya.

– Det var ikke mulig å bli enige i dag om at vi umiddelbart skal møtes på toppnivå, sa Angela Merkel etter at hun og de andre EU-landenes ledere hadde diskutert saken til rundt klokken 2 natt til fredag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

USA lover å evakuere tusenvis av tolker før de forlater Afghanistan

USAs president Joe Biden lover å evakuere afghanere som har jobbet som tolker for det amerikanske militæret. Det kan være snakk om så mange som 50.000 mennesker. Administrasjonen har de siste dagene tatt skritt for å få flere tolker ut av Afghanistan mens søknadene deres om innreise i USA blir behandlet.

– Vi har alt begynt prosessen. Dem som har hjulpet oss, kommer ikke til å bli etterlatt, sier Biden. Målet er å få alle ut før USA fullfører sin tilbaketrekking, opplyser kilder til The Guardian. Afghanere som har jobbet for utenlandske styrker, har blitt sett på som fiender av Taliban.

235 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 235 koronasmittede i Norge. Det er 16 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 196 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 174, så trenden er nå stigende.

I Oslo ble det registrert 21 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 17 under snittet de sju foregående dagene.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 36 smittede i hovedstaden per dag.

God førsterunde av Ventura i PGA-turnering

Kristoffer Ventura avsluttet den første dagen av PGA-turneringen Travelers Championship sterkt. Han er ett slag under par etter turneringens 18 første hull.

Det holder til en oppløftende 45.-plass for Ventura, som har slitt stort den siste tiden på PGA-touren.

Amerikanske Kramer Hickok og Satoshi Kodaira fra Japan leder turneringen etter første dag. De er begge sju slag under par