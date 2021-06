Nyheter

Gransker hjerteproblemer hos vaksinerte

Amerikanske eksperter skal møtes i regi av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) for å granske over 300 bekreftede tilfeller av hjerteproblemer hos rundt 20 millioner tenåringer som har blitt vaksinert med Pfizer/Biontechs koronavaksine i USA.

Hensikten er å finne ut om mRNA-vaksiner kan forårsake myokarditt (hjertemuskelbetennelse), samt perikarditt (hjerteposebetennelse). De aller fleste er blitt helt friskmeldt etter hvile og støttetiltak.

221 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 221 koronasmittede i Norge. Det er én færre enn samme dag i forrige uke. I alt 52 av tilfellene ble registrert i Oslo, der smitten ligger på 15 over snittet de sju foregående dagene.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 181 koronasmittede per dag i hele landet. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 177, så trenden er stigende.

– Pelosi-komité skal granske kongresstormingen

En komité satt ned av Representantenes hus' leder Nancy Pelosi skal granske stormingen av Kongressen 6. januar. Det opplyste hun selv på et privat møte med ledere fra demokratene i går, meldte Associated Press i natt med henvisning til en kilde med kjennskap til samtalene.

Den nye komiteen etableres i så fall etter at republikanerne i Senatet i forrige måned blokkerte et fremstøt om å opprette en tverrpolitisk, uavhengig kommisjon som skulle granske kongresstormingen.

Børsoppgang i Asia

Børsene i Hongkong, Fastlands-Kina og Tokyo åpnet med oppgang i natt norsk tid. Oppgangen var størst i Hongkong med 0,56 prosent og i Shanghai med 0,40 prosent.

Oppgangen kom noen timer etter at Wall Street stengte med ny rekord. Teknologitunge Nasdaq steg 0,8 prosent og nådde sitt høyeste nivå på to år. Dow Jones-indeksen gikk opp 0,2 prosent mens S&P 500-indeksen steg 0,5 prosent.

Kraftig jordskjelv rystet Perus hovedstad

Et jordskjelv med styrke 5,8 har rystet Perus hovedstad Lima. Skjelvets episenter lå rundt 10 kilometer sørvest for byen Mala, som igjen ligger sør for hovedstaden.

Det var tidlig onsdag morgen norsk tid ikke meldt om personskader eller ødeleggelser.