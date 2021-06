Den lokale skolen bytter navn: – Det kan kanskje virke forvirrende

Nyheter

Fræna videregående skole melder i en pressemelding at tiden er inne for et aldri så lite navnebytte. I pressemeldinga omtales navnebyttet som lite overraskende.

Vil ha samme navn som kommunen

Navneendringen kommer i kjølvannet av kommunereformen og sammenslåingen til Hustadvika kommune. Skolen får dermed navnet Hustadvika videregående skole. Det nye navnet Hustadvika vil gjelde fra og med oppstart av skoleåret 2021-22, men i opptakssystemet vil endringen skje allerede i sommer, melder skolen.

– Det kan kanskje virke forvirrende for dem som søkte på Fræna, men som nå får tilbud om plass på Hustadvika. Skolen er den samme, og tilbudet er likt, understreker Cecilie Buaas, konstituert seksjonsleder til fylkeskommunens egne nettsider.