Nyheter

I en pressemelding tirsdag 22. juni skriver regjeringen: «Kommunene kan velge å prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO, etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert. Regjeringen vil legge til rette for at flest mulig er beskyttet til barnehage- og skolestart til høsten.».