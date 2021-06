Nyheter

212 nye koronasmittede registrert siste døgn – 52 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 212 koronasmittede i Norge. Det er 17 flere enn samme dag i forrige uke. I alt 52 av de nye smittetilfellene ble registrert i Oslo.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 181 koronasmittede per dag i landet. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 173, så trenden er stigende.

100.000 koronadødsfall

Med nesten 650 nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet, har Colombia nå passert 100.000 døde siden pandemien startet, viser tall fra helsedepartementet.

I forhold til befolkningstallet, har Colombia det fjerde høyeste dødstallet i Latin-Amerika og Karibia, og det sjette høyeste smittetallet.

Cubansk vaksine viser seg effektiv

Den cubanskutviklede vaksinen Abdala er 92 prosent effektiv mot koronavirus, ifølge landets myndigheter.

Regjeringen i Havanna oppgir ingen detaljer om den kliniske testfasen, der Abdala, som består av tre doser, er en av flere vaksiner som Cuba prøver ut. Nylig opplyste myndighetene at vaksinen Soberana 2, som også skal gis i tre doser, har vist seg å være 62 prosent effektiv etter to doser.

Energiprivatisering i Brasil

Nasjonalforsamlingen i Brasil har vedtatt en lov som rydder vei for privatisering av det statlige energiselskapet Eletrobras, det største i Latin-Amerika. Det gjenstår å stemme over en rekke lovtillegg før loven blir sendt til president Jair Bolsonaro for signering.

Loven legger opp til utstedelse av aksjer som vil redusere den brasilianske statens aksjeandel i selskapet og er en seier for Bolsonaros privatiseringsplan.

Børsoppgang i Japan

Aksjekursene i Tokyo tok seg opp igjen i dag morges med en oppgang på 1,8 prosent for Nikkei-indeksen og 1,7 prosent for Topix-indeksen kort tid etter børsåpning.

Oppgangen kom etter et fall på henholdsvis 3,3 og 2,4 prosent i går, en nedgang som ble knyttet til frykt for at rentenivået i USA kan bli satt opp tidligere enn ventet.

Argentina og Chile klar for kvartfinaler i Copa America

Argentina vant 1-0 over Paraguay i Copa America natt til tirsdag og er sikret avansement til kvartfinalen i fotballturneringen. Chile er også klare for videre spill etter 1-1 mot Uruguay.

Argentina leder gruppe A med sju poeng foran Chile med fem poeng. I alt fire lag fra hver gruppe får videre til kvartfinalespill i det søramerikanske mesterskapet som spilles i Brasil.