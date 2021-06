Nyheter

– Politikk er som kjent kompromissets kunst. Lilla linje framstår for meg som en kompromissløsning. Den er ikke optimal i forhold til kostnader, og heller ikke for konsekvenser for friluftsliv, men det er ei løsning som er god nok, og så god at flere av innsigelsene ble trukket, sa Inger Lise Trønningsdal (H) fra Midsund.