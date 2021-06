Fredag ringte det ut for aller siste gang på Malme skole

Nyheter

Fredag var det siste dag før sommerferien. For et knippe elever i Malmefjorden var det også aller siste dag på skolen de har gått på i ett, to eller tre år. Nå er det slutt. Vi treffer fem lettere oppsukra 5. trinn-elever på Malme skole når det nærmer seg slutten av aller siste skoledag.