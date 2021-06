VIDEO: Med Bunadsgeriljaen utenfor gjerdet, sa Solberg at tiden for «vondt og vanskelig» nå må være forbi

Nyheter

I videoen over gratulerer statsminister Erna Solberg innbyggerne i Nordmøre og Romsdal med dagen etter at hun hadde lagt ned grunnsteinen på Hjelset. Og ordfører Torgeir Dahl var fornøyd med at hun fikk med seg boka om Moldes sjukehushistorie gjennom over 300 år.