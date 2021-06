Reagerer på uflidde graver i Molde

Nyheter

Tirsdag denne uka var Alf Reitan på Veøy kirkegård på Sølsnes for å stelle en grav. Da la han merke til at gravene med legat-merke ikke så stelt ut. Gravlegat er en avgift som betales av pårørende som ikke har anledning til å stelle en grav sjøl, for at kirkeverge eller andre - i dette tilfellet Molde bydrift - skal holde graven i orden etter avtale.