Grunnstein for SNR:

– Ikke altfor lenge til den første pasienten kan komme

– Noen håper dette skal bli et bra sjukehus, andre vil helst ikke at det blir bygd, sier Steinar Waksvik fra Kristiansund, talsmann for brukerne av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Men, sier han: – Får man til et godt omdømme for fellessjukehuset, vil dette gå seg til over tid.