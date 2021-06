Reagerer på Instagram-post fra Molde sentrum: – Politisk reklame

Nyheter

Fredag publiserte Molde sentrum et bilde av statsminister Erna Solberg (H) i anledning en appell hun skal holde på torget med påfølgende «Høyre-walk» i byen. Dette ble lagt ut på Instagram med teksten «I morgen kommer @erna_solberg til sentrum hvor hun vil holde en appell på nedre torg cirka kl. 16 og deretter gå Høyre-walk i byen» etterfulgt av et smilefjes og informasjon om at det også er kampsportdag på torget lørdag, der de har utfordret statsministeren til å delta.