150 personer i karantene i Molde

Nyheter

En av de fire smittede er elev ved 2. trinn på Kvam skole.

– Alle elever og lærere ved 2. trinnet på Kvam skole er satt i karantene. Det utgjør om lag 35 personer. I tillegg er familiemedlemmene satt i ventekarantene, opplyser assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald. Blant de smittede er det også en elev ved Molde voksenopplæringssenter, og 45 elever og lærere er satt i karantene.

Ytterligere to smittet i Molde Molde kommune fikk torsdag kveld melding om to nye tilfeller av koronasmitte.

– Vi har god oversikt over situasjonen, men smittesporinga pågår enda, så vi må ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg videre, sier kommuneoverlege Cato Innerdal. Han vet ikke om det er den såkalte Deltavarianten av koronaviruset vi har i Molde nå. Det pågår analyser, og kommunen regner med å få svaret i løpet av fredag ettermiddag, skriver Molde kommune på sine nettsider.

Så langt er det fire registrerte smittetilfeller i Molde kommune. 40 lærere og elever ble dermed testet på teststasjonen i går. Alle prøver har kommet ut negative.

Mange skal testes også i dag. Kapasiteten på teststasjonen på Nøisomhed er dermed utvidet.

– Vi minner om at de som er satt i ordinær karantene ikke må gå ut av karantenen selv om de skulle få negativ test, sier Rakvåg Roald.

Familiemedlemmer som er satt i ventekarantene kan avslutte karantenen så snart den som er i ordinær karantene har testet negativt.

Oppdateres