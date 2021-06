Vet du hvem som eier denne båten?

Nyheter

Båten ligger ved Åndalsnes camping i Rauma.

Opplysninger om eier kan gis til politiet på telefon 02800.

Operasjonsleder i politiet, Thomas Holte, sier til Åndalsnes Avis at det ikke er grunn til å tro at det har skjedd ei ulykke.

– Meldinga kom inn 08.26 onsdag om at det lå en båt på en holme, og at årene var i båten. Vi sendte ut patrulje for å se på det for å avklare om noen har vært ute for noe, eller om båten bare har drevet av gårde. Det ser ut til at den har kommet drivende nedover, sier han til samme avis.

Videre sier han at det er to grunner til at de velger å gå ut med etterlysning: At eieren skal få igjen båten, og at båten ikke skal drive videre og potensielt føre til en redningsaksjon.