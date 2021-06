Nyheter

Styret i Helse Møre og Romsdal ble onsdag orientert om nyfødt-dødsfallene i Molde og Kristiansund i februar og mars i fjor, og granskinga som konkluderte med at foretaket ikke hadde ytt forsvarlig helsehjelp i de to tilfellene. Granskinga mente at begge barna kunne levd om helsehjelpa hadde fulgt etablert faglig standard.