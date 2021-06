MDG vil utsette gigantisk IT-prosjekt

Nyheter

Helseplattformen er et digert prestisjeprosjekt for Midt-Norge som skal oppfylle det politiske målet om at hver innbygger får én pasientjournal. Den felles pasientjournalen skal være tilgjengelig for sjukehus, kommuner, fastleger, avtalespesialister og andre i helse og omsorg som den enkelte av oss får tjenester fra. I dag har ulike deler av helsevesenet til dels systemer som ikke snakker sammen.