Freifjordtunnelen var stengt i 12-tida mandag. Det skriver både politiet og Vegvesenet på Twitter.

Det skal være glatt på stedet. Tidens Krav skriver at det er fiskeslo i vegbanen.

Like etter klokka 13 skriver Vegvesenet at entreprenør driver med opprydningsarbeid, og at det i den forbindelse kjøres kolonne.