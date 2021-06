Nyheter

Vedtaket i Stortinget blir ikke gjort før i morgen, men det spilte ingen rolle for de over hundre som hadde samlet seg til markeringen på Solholmen ferjekai. Her var det flagg og jubel og seieren var så godt som i boks. Alt tyder på at Stortinget vedtar Nasjonal Transportplan - hvor Møreaksen ligger inne.