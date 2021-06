Nyheter

I debatten i Stortinget mandag rettet Else-May Norderhus (Ap) kritikk mot Fremskrittspartiet for vinglingen om forbindelsen Ålesund-Molde på E39.

– Vi vil skrote Møreaksen – Vi vil skrote Møreaksen og heller ha Romsdalsaksen. Sunnmøringene måtte betale i dyre dommer hvis de skulle kjørt Møreaksen, sa Frp-leder Sylvi Listhaug i debatten om Nasjonal transportplan.

– Arbeiderpartiet er opptatt av transportårer som er døgnåpne, trafikksikre og har god standard. Vi er opptatt av å bygge forbindelsen Ålesund-Molde på E39, og er glad for at Møreaksen får flertall i Stortinget. Det er ikke riktig det Sylvi Listhaug sier; at ingen vil ha Møreaksen. Det flagges heime nå. Fremskrittspartiet har villedet folket. Først ville Frp ha Møreaksen, fram til 2019. Nå er de mot Møreaksen og vil ha Romsdalsaksen. Så sier Romsdalsaksen at det kan bli undersjøisk tunnel der også, da er vel Fremskrittspartiet mot den også? Det er ikke mange som kan stole på og føle seg trygg på et parti som vil ha en sånn politikk, sa Else-May Norderhus.

I innlegget sitt viste Norderhus til at vegstandarden i Møre og Romsdal ikke er imponerende.

– Vi har ei strekning med 90 kilometers fartsgrense, den er fem kilometer lang. Vi har ventet lenge på at E136 skulle bli prioritert. På E136 er der strekning der fartsgrensen er 20 kilometer vi timen, og der kjøres det vogntog med tilhenger på 24 meters lengde. Jeg kommer sjøl fra ei bygd som heter Valsøybotn, og E39 i dette området var tidligere så smal at den manglet gul midtstripe. Kvinner strikket gul stripe for å markere dette, og det ble tatt tak i utbedringen av vegen av Stoltenberg 2-regjeringen, sa Norderhus i debatten om Nasjonal Transportplan.