Først jobbet han knallhardt for å halvere ferjeprisene – nå halverer han seg selv

Nyheter

En av de store snakkisene i vårens politiske debatt er forvandlingen til Per Vidar Kjølmoen. Arbeiderpartiets leder i Møre og Romsdal og partiets førstekandidat på stortingsvalglista har snart greid å slanke bort 40 kilo. Det vises, for å si det forsiktig. Folk som ikke har sett han på en stund kaster gjerne både to og tre blikk før de kjenner han igjen.