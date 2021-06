2.000 samlet i parkene

Nyheter

112 nye koronasmittede

Det siste døgnet er det registrert 112 koronasmittede i Norge. Det er 56 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 185 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 290, så trenden er synkende.

Fulle parker i Oslo – bråk også ellers

I natt fikk Oslo-politiet en rekke klager på støy fra parker. På St. Hanshaugen var det samlet anslagsvis 2.000 mennesker.

Også ellers i landet var det bråk. Blant annet kan Vest politidistrikt fortelle om 34 meldinger om høylytt festing, mens politiet i Innlandet hadde 24 tilsvarende oppdrag.

Isfisker antatt omkommet i Finnmark

En mann i 60-årene er savnet etter at han trolig har gått gjennom isen på fisketur ved Gednje i Berlevåg. Han antas å være omkommet, opplyste Finnmark politidistrikt i natt.

– Mannen hadde vært på isfiske, og spor på stedet tilsier at han har gått igjennom isen. Redningsaksjon ble iverksatt. Overflatesøk har ikke gitt resultater. Politiet har gått over i søk etter antatt omkommet person, melder operasjonssentralen.

Fujimori holder fast ved valgfuskanklager

Høyrepopulisten Keiko Fujimori insisterer fortsatt på at presidentvalget i Peru forrige helg var berørt av valgfusk. Resultatet er ennå ikke klart. Så langt er 99,88 prosent av stemmene telt opp. Marxisten Pedro Castillo leder med 51.000 stemmer over henne.

– Jeg kommer til å anerkjenne resultatet, men vi må vente til siste slutt, sa hun i natt norsk tid. Hun hadde ingen bevis for påstandene om valgfusk, og valgobservatører har sagt at det ikke har vært tegn på uregelmessigheter.

Mann knivstukket i Sandefjord

En mann er knivstukket, men ikke livstruende skadd i Sandefjord. Politiet har kontroll på fem personer, men er usikre på om noen av dem er gjerningsmannen.

Meldingen om knivstikkingen, som skjedde i Runarveien, kom klokka 4.07 i natt.

Chilensk eksoffiser pågrepet

En tidligere offiser fra Chile, dømt for drap og forsvinninger på 23 personer under Augusto Pinochets diktatur, er pågrepet utenfor et hotell i Argentina etter å ha flyktet fra Chile, opplyste myndigheter og lokale medier i natt.

Walter Klug Riveras blir holdt i varetekt i Buenos Aires til i morgen. Da blir han fremstilt for en føderal dommer, som skal iverksette prosessen med utlevering til Chile.

Over 1.000 migranter returnert

Rekordmange flyktninger og migranter, over 1.000 personer, som var på vei over havet fra Libya til Europa, ble sendt tilbake til Libya på samme dag i går, opplyste FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i natt.

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har over 180 personer omkommet på ruten fra Libya til Italia så langt i år, og rundt 480 er savnet. Over 10.000 migranter og flyktninger er til nå i år blitt stanset på ferden og sendt tilbake til Libya.