Trafikkuhell på Midsund: Røyk fra bilen

Nyheter

Nødetatene rykker ut til Midsund etter at en bil var involvert i et trafikkuhell. Det melder politiet i Møre og Romsdal på Twitter. Politiet opplyser om at det er meldt om røyk fra bilen.

Romsdals Budstikke har forsøkt å kontakte operasjonssentralen for å få stadfestet hvor på Midsund trafikkuhellet skjedde, men har foreløpig ikke lykkes med å komme i kontakt med politiet. RB har foreløpig ikke fått informasjon om det er skader på personer som er involvert i det aktuelle trafikkuhellet, eller hvor mange som er involvert.

Artikkelen oppdateres.