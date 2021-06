Oppretter sak etter ruskjøring på Midsund

Nyheter

Nødetatene rykket ut til Midsund til det man trodde var et ferskt trafikkuhell. Meldingen var at en bil hadde vært involvert i et trafikkuhell. Det meldte også politiet i Møre og Romsdal selv på Twitter. Politiet opplyser i ettertid at uhellet stammet fra i natt.

– Ingen trafikkulykke i dag. Involverte har kjørt bilen, som var skadet i trafikkuhell sist natt annet sted, til stedet i Misund sentrum. Røyk meldt var sannsynligvis kokende kjølevæske. Mistanke om ruspåvirkning hos fører. Politi oppretter sak på forholdet, skriver politiet på Twitter.

Da ulykken ble meldt lørdag ettermiddag, rykket både politi, helse og brann mot Midsund.

– Vi er på stedet, og har kommet i kontakt med to involverte. En av dem erkjenner å ha kjørt bilen. Vi vil foreta videre undersøkelser rundt hva som har skjedd, sier operasjonsleder Svein Harsjøen til Romsdals Budstikke.



– Vi mistenker ruskjøring. Det er også vitner på stedet som skal ha sett kjøringen, men vi vet ikke så mye om forholdet rundt dette foreløpig, sier Harsjøen, som bekrefter at nødvendige prøver vil bli tatt.