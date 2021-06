Kvinne omkom i boligbrann i Molde, mens en mann er innlagt på sykehus: – En trist sak

Nyheter

En kvinne i 70-årene er bekreftet omkommet etter brannen i Tønderveien i Molde i natt. I tillegg er en mann innlagt på sykehus med ukjent skadeomfang.

– Det er en trist sak, og de pårørende er varslet, sier operasjonsleder John Bratland i politiet i Møre og Romsdal.

Innlagt på sykehus med ukjent skadeomfang

Nødetatene fikk melding om brannen klokka 01.43 natt til fredag. Politiet opplyser om at det var flere beboere på adressens to boenheter.

– Vi fikk meldinger om røyk og flammer. Det er snakk om en tomannsbolig. I alt skal det ha vært fem personer på adressen. Tre personer i den ene etasjen, som kom seg ut selv. De tre er det ikke registrert skader på. I tillegg til to personer i overetasjen. En kvinne i 70-årene ble funnet omkommet. I tillegg er en mann innlagt på sykehus med brannskader, etter at han ble hentet ut av brannvesenets røykdykkere. Skadeomfanget vet vi ikke noe om foreløpig, sier operasjonslederen til Romsdals Budstikke.

– Vi har ingen informasjon om brannårsaken, da det er ukjent per nå. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og det jobbes nå med etterslokking. Både politi og brannvesenet har fortsatt folk på stedet, sier Bratland til Romsdals Budstikke like over klokka 07.00.

– Vi vil etterforske videre når det er forhold som tillater det, bekrefter operasjonslederen.

Artikkelen oppdateres.