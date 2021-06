Fra grusplass til grønn møteplass

Fått over 400.000 kroner i støtte: – Nå skal Kataholmen bli fin

Kjøpmannsgata og Sjøfronten på Vestnes er ferdig opprusta. Nå står Kataholmen for tur. Det som i dag er en øde grusplass skal bli et attraktivt område for både store og små.