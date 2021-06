Nyheter

To menn i 30-årene sitter fast i en fjellside ved Innholmen i Rauma torsdag ettermiddag, opplyser politiet på Twitter i 1430-tiden.

– Vi er i ferd med å hente to menn i 30 årene, ut fra en bratt fjellside. De har meldt at de har gått seg fast, uten mulighet for å komme seg sikkert opp eller ned, skriver politiet.

Ingen av dem er skadet.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge sender nå et redningshelikopter for å løfte dem ut.