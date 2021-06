Nyheter

Det er påvist sju nye smittetilfeller i Aukra. Det melder kommunen via ei pressemelding torsdag ettermiddag.

Alle de berørte var allerede i innreisekarantene. Smittesporing er gjennomført, og nærkontakter er satt i videre smittekarantene.

Kommunen har kontroll på situasjonen. Det er enda ikke klart hvilken variant det er snakk om.

Kommunen vi samtidig minne om at det er viktig å overholde de gjeldende smittevernregler til tross for at det har vært lite smitte og god vaksinasjonsdekning.