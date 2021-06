Søker med store styrker etter kvinne i 20-åra

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal la like før klokka 19 torsdag ut ei melding der de etterlyser ei kvinne i 20-åra i Molde:

Kvinna er rundt 155 cm høg, har svart krøllet hår og skal være iført svart tights, svarte sko og grønn T-skjorte.

Politi, brannvesenet og frivillige hjelpeorganisasjoner deltar i søket som først var konsentrert om Legrovika-området. Også hunder og et ambulansehelikopter har deltatt i søket. Helikopteret ble blant annet sett i lufta over et skogområde bak Råkhaugen i Nordbyen. Det har også fløyet over Molde sentrum.

– Kvinna er fortsatt ikke funnet. Vi søker på steder der det kan tenkes at hun kan være basert blant annet på tips, sa operasjonsleder Tor-André Gram Franck til Rbnett like før klokka 21.

Bakkestyrker og drone

Gram sier helikopteret nå har avsluttet sitt søk og returnert til Ålesund.

– Vi søker nå fra bakken med politi, frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp, politihunder, redningshunder og drone fra brannvesenet. Det blir også søkt langs strandlinja ved hjelp av båt fra Røde Kors, sier Gram Franck.

Totalt deltar rundt 20 mannskaper fra Røde Kors. ti fra Norsk Folkehjelp, to politihunder, 3-4 ekvipasjer fra Norske redningshunder, i tillegg til politiets egne mannskaper og droneoperatører fra Molde brannvesen.

– Søket fortsetter så lenge det er nødvendig utover kvelde og natta. Det er godt søkevær - lyst med høg temperatur og ikke noe nedbør, sier Tor-André Gram Franck.

Ber om hjelp fra publikum

Politiet ber om publikum om hjelp.

– Alle som har observasjoner eller andre opplysninger i saka, må ta kontakt med politiet, sier operasjonsleder Tor-André Gram Franck til Rbnett.

Kvinna var sist observert ved sin bolig tidligere på dagen. Politiet fikk inn bekymringsmelding klokka 17.45.